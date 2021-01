Il Paradiso delle signore, anticipazioni 5 gennaio: Rocco ritrova la lettera di Salvatore (Di domenica 3 gennaio 2021) Rocco farà un ritrovamento che potrebbe portare a conseguenze importanti. Il giovane magazziniere, come rivelano le anticipazioni Il Paradiso delle signore, troverà la lettera che Salvatore aveva scritto per Gabriella e che lei non ha mai letto a causa di Agnese. Nel frattempo, la stilista chiederà a Laura di realizzare la torta per il suo matrimonio mentre Clelia e Beatrice stringeranno un’amicizia sempre più forte. Intanto, Umberto sarà convinto che Federico abbia apprezzato il suo regalo. Infine, Adelaide continuerà a non vedere di buon occhio la convivenza tra Beatrice e Vittorio e le stranezze in magazzino. Il Paradiso delle signore, spoiler 5 gennaio: Gabriella chiede a Laura di ... Leggi su tutto.tv (Di domenica 3 gennaio 2021)farà unmento che potrebbe portare a conseguenze importanti. Il giovane magazziniere, come rivelano leIl, troverà lacheaveva scritto per Gabriella e che lei non ha mai letto a causa di Agnese. Nel frattempo, la stilista chiederà a Laura di realizzare la torta per il suo matrimonio mentre Clelia e Beatrice stringeranno un’amicizia sempre più forte. Intanto, Umberto sarà convinto che Federico abbia apprezzato il suo regalo. Infine, Adelaide continuerà a non vedere di buon occhio la convivenza tra Beatrice e Vittorio e le stranezze in magazzino. Il, spoiler 5: Gabriella chiede a Laura di ...

