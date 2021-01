Il Papa durante l’Angelus | “Per il 2021 non c’è formula magica | curiamoci degli altri”

(Di domenica 3 gennaio 2021) Le parole del, un momento in cui ha rinnovato gli auguri per l’anno appena iniziato. “Come cristiani rifuggiamo dalla mentalità fatalistica o. Sappiamo che le cose… L'articolo proviene da Meteoweek.com.

creaunaccount_ : Durante #Angelus dalla biblioteca (ormai persino il contatto visivo dalla finestra è stato abolito) apologia del Pa… - Taejoonluvv : Oggi parlando al telefono con mio nonno gli ho chiesto di parlarmi delle sue esperienze durante la seconda guerra m… - yccade : @lolly8825 @Chiedonoperme Siamo nella nazione del Papa. Si chiude durante il laico periodo del carnevale per riapri… - FilippoGiov : RT @vignadelsignore: Più volte durante il suo Pontificato, Papa Benedetto XVI ha lanciato l'allarme sulla direzione che stava prendendo la… - nunziachinnici : RT @vignadelsignore: Più volte durante il suo Pontificato, Papa Benedetto XVI ha lanciato l'allarme sulla direzione che stava prendendo la… -

Ultime Notizie dalla rete : Papa durante

La Gazzetta dello Sport

La caduta di Papa Francesco oggi è una bufala priva di fondamento, così come l'espressione 'anche il 2021 è andato' ...Il premio Oscar, più volte finito nella bufera per le affermazioni antisemite e per le accuse di maltrattamenti, in quarant'anni ha messo al mondo nove figli. Il più piccolo, Lars Gerard, nato nel gen ...