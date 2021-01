Il Milan espugna Benevento 2-0 e si riporta in testa alla Serie A Gol spaziale di Rafael Leao | espulso Tonali

Leggi su oasport

(Di domenica 3 gennaio 2021) Ilha sconfitto ilper 2-0 nel match valido per la 15ma giornata dellaA. I rossoneri si sono imposti allo Stadio Ciro Vigorito e si sonoti inclassifica generale, dopo che l’Inter aveva travolto il Crotone per 6-2 nel lunch match. I ragazzi di Stefano Pioli hanno infilato il secondo successo consecutivo, confermano la loro imbattibilità in campionato e conservano il punto di vantaggio sui nerazzurri (+7 sulla Roma terza). I meneghini si lanciano così con grande ottimismo verso il big match di mercoledì contro la Juventus, ora attardata di ben 13 punti (ma con due partite giocate in meno). I campani si fermano dopo aver raccolto sette punti nelle ultime tre partite e restano a metà classifica (decimo posto con 18 punti all’attivo). La partita ...