Il Milan Club chiarisce: “Squadra accolta seguendo i protocolli di sicurezza” (Di domenica 3 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiIl Milan Club di Benevento ha diramato una nota ufficiale in seguito all’episodio dell‘imbrattamento della sede avvenuto la scorsa notte e alle accuse di assembramenti mosse in occasione dell’accoglienza riservata alla Squadra. Di seguito il testo: “Alla Cortese attenzione dei Soci del Milan Club Benevento e degli Organi di stampa, in merito all’increscioso episodio che ha visto imbrattata la nostra storica sede ci teniamo a sottolineare che si tratta di un gesto isolato di una persona che ha voluto rendersi protagonista per una sera. Un episodio isolato che non ha visto la partecipazione della tifoseria organizzata sannita. Non ci sono mai stati, e mai ci saranno, contrasti con i nostri concittadini. Si tratta solo di una bravata. Il Milan ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 3 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiIldi Benevento ha diramato una nota ufficiale in seguito all’episodio dell‘imbrattamento della sede avvenuto la scorsa notte e alle accuse di assembramenti mosse in occasione dell’accoglienza riservata alla. Di seguito il testo: “Alla Cortese attenzione dei Soci delBenevento e degli Organi di stampa, in merito all’increscioso episodio che ha visto imbrattata la nostra storica sede ci teniamo a sottolineare che si tratta di un gesto isolato di una persona che ha voluto rendersi protagonista per una sera. Un episodio isolato che non ha visto la partecipazione della tifoseria organizzata sannita. Non ci sono mai stati, e mai ci saranno, contrasti con i nostri concittadini. Si tratta solo di una bravata. Il...

È sicuramente uno dei migliori portieri al mondo Gianluigi Donnarumma, così giovane, ma al contempo così esperto ...

Con cui la rottura è totale, anche dopo gli incontri delle ultime settimane con l'entourage.... Arkadiusz Milik e il futuro. Il centravanti polacco è ai margini del progetto Napoli e, in scadenza in e ...

È sicuramente uno dei migliori portieri al mondo Gianluigi Donnarumma, così giovane, ma al contempo così esperto ...