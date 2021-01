Il medico di Filiano è morta con il figlio in un incidente

Leggi su agi

(Di domenica 3 gennaio 2021) AGI - Due persone, madre e, sono morte in unstradale avvenuto in mattinata lungo la tangenziale nord di Potenza. Per cause in corso di accertamento, due auto e un furgone sono usciti fuori strada. A perdere la vita Pompea Allegretti, 58 anni,, originaria di Brindisi di Montagna (Potenza) e ilventenne, Salvatore Raimondi. I due si trovavano a bordo di una Fiat Sedici guidata dal ragazzo. La donna èsubito dopo l', mentre ilè deceduto poche ore dopo in ospedale a Potenza, trasportato dagli operatori del 118. Sul posto vigili del fuoco e polizia locale. Il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, si è detto "particolarmente addolorato per il gravissimo lutto": "Ho avuto modo di conoscere e apprezzare il ...