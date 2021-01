Il governo Conte ha i giorni contati? L’imprevedibile “mossa del cavallo” di Renzi (Di domenica 3 gennaio 2021) Roma, 3 gen – Davvero il governo guidato da Conte ha i giorni contati? E’ la domanda, sin troppo ovvia, che si stanno ponendo tutti. Il terremoto politico in seno alla maggioranza scatenato da Renzi al momento va avanti a piccole scosse, premonitrici forse di un sisma inarrestabile. Oppure tutto finirà con un assestamento di lieve entità, segno dell’ennesimo gioco al rialzo nelle trattative interne alla maggioranza. Difficile dire con esattezza se Italia Viva voglia sul serio far cadere questo esecutivo, più facile affermare con buona dose di certezza che il rapporto tra Renzi e Conte non è mai stato idilliaco e adesso è definitivamente naufragato. Così l’ex premier e i ministri di Iv, più o meno ogni giorno, tirano bordate al governo di cui fanno ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 3 gennaio 2021) Roma, 3 gen – Davvero ilguidato daha i? E’ la domanda, sin troppo ovvia, che si stanno ponendo tutti. Il terremoto politico in seno alla maggioranza scatenato daal momento va avanti a piccole scosse, premonitrici forse di un sisma inarrestabile. Oppure tutto finirà con un assestamento di lieve entità, segno dell’ennesimo gioco al rialzo nelle trattative interne alla maggioranza. Difficile dire con esattezza se Italia Viva voglia sul serio far cadere questo esecutivo, più facile affermare con buona dose di certezza che il rapporto tranon è mai stato idilliaco e adesso è definitivamente naufragato. Così l’ex premier e i ministri di Iv, più o meno ogni giorno, tirano bordate aldi cui fanno ...

