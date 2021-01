Il figlio di Paolo Villaggio: «Ho odiato San Patrignano ma mio figlio tossico lo porterei da Muccioli» (Di domenica 3 gennaio 2021) Il docu-di Netflix dedicata a San Patrignano, “SanPa”, ha scatenato le polemiche. Ieri La Verità ha contestato che l’immagine che ne viene fuori sia quella di un lager affermando che si tratta di “un regalo ai detrattori di Muccioli”. Oggi a Repubblica ne parla il figlio di Paolo Villaggio, Piero. Ex tossicodipendente, a San Patrignano ha vissuto, cercando di uscire dal vortice dell’eroina. La serie, dice, si sofferma più sui caratteri cupi della comunità, che, però, non era soltanto questo. «San Patrignano era pure sorrisi, giornate di sole. Fiori». Piero Villaggio è stato portato a San Patrignano a 22 anni. Si faceva di eroina da sette e i genitori non sapevano più cosa provare per farlo ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 3 gennaio 2021) Il docu-di Netflix dedicata a San, “SanPa”, ha scatenato le polemiche. Ieri La Verità ha contestato che l’immagine che ne viene fuori sia quella di un lager affermando che si tratta di “un regalo ai detrattori di”. Oggi a Repubblica ne parla ildi, Piero. Exdipendente, a Sanha vissuto, cercando di uscire dal vortice dell’eroina. La serie, dice, si sofferma più sui caratteri cupi della comunità, che, però, non era soltanto questo. «Sanera pure sorrisi, giornate di sole. Fiori». Pieroè stato portato a Sana 22 anni. Si faceva di eroina da sette e i genitori non sapevano più cosa provare per farlo ...

