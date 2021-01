Il fatato mondo di Giulio Gallera (Di domenica 3 gennaio 2021) Sì, lo ha detto veramente. Non parliamo (solamente) del passaggio in cui cita le sacrosante ferie del personale sanitario, ma delle colpe che Giulio Gallera dà alle altre Regioni. Il motivo? Ne hanno fatti più della Lombardia per fare i fenomeni. Questa è la sintesi del pensiero dell’assessore alla Sanità e al Welfare lombardo che nella sua intervista a La Stampa sostiene che il piano vaccinale in Lombardia non è stato modificato con l’arrivo delle dosi (oltre 80mila nella prima settimana) perché buona parte del personale era in ferie (per le festività natalizie). Insomma, Gallera sui vaccini in Lombardia dà la colpa alle altre Regioni. LEGGI ANCHE > Il piano vaccini italiano: in Lombardia ‘piano’ è un avverbio «Agghiacciante una simile classifica. Per non parlare di quelle regioni che hanno fatto la corsa per dimostrare di essere ... Leggi su giornalettismo (Di domenica 3 gennaio 2021) Sì, lo ha detto veramente. Non parliamo (solamente) del passaggio in cui cita le sacrosante ferie del personale sanitario, ma delle colpe chedà alle altre Regioni. Il motivo? Ne hanno fatti più della Lombardia per fare i fenomeni. Questa è la sintesi del pensiero dell’assessore alla Sanità e al Welfare lombardo che nella sua intervista a La Stampa sostiene che il piano vaccinale in Lombardia non è stato modificato con l’arrivo delle dosi (oltre 80mila nella prima settimana) perché buona parte del personale era in ferie (per le festività natalizie). Insomma,sui vaccini in Lombardia dà la colpa alle altre Regioni. LEGGI ANCHE > Il piano vaccini italiano: in Lombardia ‘piano’ è un avverbio «Agghiacciante una simile classifica. Per non parlare di quelle regioni che hanno fatto la corsa per dimostrare di essere ...

Malvy34087444 : RT @jemenfous_____: Domani di nuovo qui ragazzi, non osate tornare a twittare su quell’altro #, fate come se non fosse mai esistito SEMBRA… - Tallutina : RT @jemenfous_____: Domani di nuovo qui ragazzi, non osate tornare a twittare su quell’altro #, fate come se non fosse mai esistito SEMBRA… - Reberebby215 : RT @jemenfous_____: Domani di nuovo qui ragazzi, non osate tornare a twittare su quell’altro #, fate come se non fosse mai esistito SEMBRA… - _CamillaGreco : RT @jemenfous_____: Domani di nuovo qui ragazzi, non osate tornare a twittare su quell’altro #, fate come se non fosse mai esistito SEMBRA… - unpred1ct4ble_ : RT @jemenfous_____: Domani di nuovo qui ragazzi, non osate tornare a twittare su quell’altro #, fate come se non fosse mai esistito SEMBRA… -

Ultime Notizie dalla rete : fatato mondo Gallera sui vaccini in Lombardia dà colpe alle altre Regioni | Giornalettismo Giornalettismo Alcune speranze per il 2021: resistere si può

Ecco alcune speranze per il 2021. Scoprendole insieme potremo trovare una ragione per guardare il mondo con occhi nuovi, senza arrendersi.

Morto Pierre Cardin, uno spirito libero ed ironico che scelse la moda ‘democratica’

E’ morto Pierre Cardin, stilista rivoluzionario, democratico e originale nel lavoro come nella vita. Abbiamo sempre pensato al suo cognome alla francese con la “e” aperta mentre lui, morto lo scorso 2 ...

Ecco alcune speranze per il 2021. Scoprendole insieme potremo trovare una ragione per guardare il mondo con occhi nuovi, senza arrendersi.E’ morto Pierre Cardin, stilista rivoluzionario, democratico e originale nel lavoro come nella vita. Abbiamo sempre pensato al suo cognome alla francese con la “e” aperta mentre lui, morto lo scorso 2 ...