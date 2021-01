Il falso sito del “sostegno fornito dall’Organizzazione Mondiale della Sanità per 500 euro” (Di domenica 3 gennaio 2021) Ci segnalano i nostri contatti l’ennesima bufala virale diffusa mediante Facebook e Whatsapp, relativa ad un presunto “sostegno fornito dall’Organizzazione Mondiale della Sanità per 500 euro” Ovviamente, il solito link diffuso mediante WhatsApp e Facebook che invita a rispondere a 3 semplici domande per ottenere il desiderato dono, e la promessa ripetuta fino allo sfinimento, anche per ragioni di SEO (ottimizzazione nei motori di ricerca), di un “sostegno fornito dall’Organizzazione Mondiale della Sanità per 500 euro” Questo appello è assai simile a tanti altri da noi esaminati, come quello relativo ad Adidas, creato con un nuovo template molto in ... Leggi su bufale (Di domenica 3 gennaio 2021) Ci segnalano i nostri contatti l’ennesima bufala virale diffusa mediante Facebook e Whatsapp, relativa ad un presunto “per 500” Ovviamente, il solito link diffuso mediante WhatsApp e Facebook che invita a rispondere a 3 semplici domande per ottenere il desiderato dono, e la promessa ripetuta fino allo sfinimento, anche per ragioni di SEO (ottimizzazione nei motori di ricerca), di un “per 500” Questo appello è assai simile a tanti altri da noi esaminati, come quello relativo ad Adidas, creato con un nuovo template molto in ...

L’emergenza sanitaria ha causato un boom della criminalità informatica

Diminuiscono furti e rapine, ma il cybercrime è in costante aumento. La Polizia Postale ha ricevuto nel 2020 migliaia di segnalazioni ...

