Il dottor Živago: quando la polizia franchista fece irruzione sul set (Di domenica 3 gennaio 2021) Una notte la polizia franchista fece improvvisamente irruzione sul set de Il dottor Živago a causa dei canti di una folla di comparse. Il dottor Živago fu girato in Spagna, su decisione del regista David Lean, durante il regime del generale Francisco Franco; una notte, dopo una lunga giornata di riprese, la polizia franchista fece improvvisamente irruzione sul set a causa di un coro intonato dalle comparse. Il regista, intorno alle 3:00 del mattino, stava filmando la celebre scena in cui la folla intona dei cori marxisti quando, tutto a un tratto, la polizia irruppe sul set pensando che fosse in atto una vera rivoluzione e insistette per restare fino ... Leggi su movieplayer (Di domenica 3 gennaio 2021) Una notte laimprovvisamentesul set de Ila causa dei canti di una folla di comparse. Ilfu girato in Spagna, su decisione del regista David Lean, durante il regime del generale Francisco Franco; una notte, dopo una lunga giornata di riprese, laimprovvisamentesul set a causa di un coro intonato dalle comparse. Il regista, intorno alle 3:00 del mattino, stava filmando la celebre scena in cui la folla intona dei cori marxisti, tutto a un tratto, lairruppe sul set pensando che fosse in atto una vera rivoluzione e insistette per restare fino ...

maxdigioia69 : @justLucreziaM Il dottor Zivago finisce domattina?? - LinkaTv : E' iniziato Il dottor Zivago su #iris Clicca qui per classifica tweet: - LeeThLovebot : Indecisa se guardare il dottor Zivago o continuare a giocare alla play ?? - 99per100 : #MigliorFilmDiSempre #BestMovieOfAllTime 2?5?6?esimi di finale #SIMPLETHEBEST Vota, RT e fai votare il miglior fil… - Mielinaa : Comunque poi da adolescente Il dottor Zivago lo lessi per intero per pacificarmi e mi piacque molto, vi consiglio s… -