Il cuore di Izzo e la rinascita del Torino

Leggi su calcionews24

(Di domenica 3 gennaio 2021) Anno nuovo e vita nuova per ildi Giampaolo che ringrazia i suoi big e salva la panchina: Belotti ispira sempre,è tornato guerriero Una rondine non fa primavera, ci mancherebbe, ma ilche ha trionfato al Tardini grazie a, Singo e Gojak sembra finalmente rinascere. Una vittoria netta e meritata, la seconda della stagione dopo quella contro il Genoa. Un risultato che fa respirare soprattutto Marco Giampaolo, la cui panchina è bollente da settimane. Spesso sfortunato, spessissimo rimontato. Roba da psicanalisi per una squadra che sin qui ha raccolto certamente meno di quanto seminato. La gara di Parma ha però tutto il sapore della svolta, con quella classifica che vede finalmente i granata fuori dalle ultime tre posizioni. L’uomo copertina non può che essere Armando, alla ...