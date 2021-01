Il Covid “influenza” i pagamenti: il cashless supera il contante (Di domenica 3 gennaio 2021) Il Covid potrebbe aver stravolto i piani del Governo anche nel settore dei pagamenti digitali. Questa volta, strano a dirsi, in positivo. Secondo alcune proiezioni realizzate da alcuni esperti della Banca d’Italia, infatti, già a partire da quest’anno i pagamenti digitali supereranno quelli fatti in contanti. La precedente proiezione, realizzata dall’Osservatorio Digital Innovation del Politecnico di Milano, prevedeva che il sorpasso tra le due forme di pagamento sarebbe avvenuta “solamente” nel 2022. pagamenti digitali “sorpassano” il contante: gli effetti del Covid Stando ai risultati dello studio “A Game changer in payment habits: evidence from daily data during a pandemic”, realizzato da Guerino Ardizzi, Andrea Nobili e Giorgia Rocco e pubblicato dalla Banca d’Italia in un ... Leggi su quifinanza (Di domenica 3 gennaio 2021) Ilpotrebbe aver stravolto i piani del Governo anche nel settore deidigitali. Questa volta, strano a dirsi, in positivo. Secondo alcune proiezioni realizzate da alcuni esperti della Banca d’Italia, infatti, già a partire da quest’anno idigitali supereranno quelli fatti in contanti. La precedente proiezione, realizzata dall’Osservatorio Digital Innovation del Politecnico di Milano, prevedeva che il sorpasso tra le due forme di pagamento sarebbe avvenuta “solamente” nel 2022.digitali “sorpassano” il: gli effetti delStando ai risultati dello studio “A Game changer in payment habits: evidence from daily data during a pandemic”, realizzato da Guerino Ardizzi, Andrea Nobili e Giorgia Rocco e pubblicato dalla Banca d’Italia in un ...

Uno studio di Bankitalia “certifica” il sorpasso dei pagamenti digitali rispetto a quelli in contante. Decisiva l’influenza della pandemia da Covid.

Uno studio di Bankitalia "certifica" il sorpasso dei pagamenti digitali rispetto a quelli in contante. Decisiva l'influenza della pandemia da Covid.