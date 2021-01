Il badante dei Conte che si vergogna del suo passato: Facci disintegra Casalino, il suo doloroso segreto (Di domenica 3 gennaio 2021) Rocco Casalino è l'uomo dell'anno, che è stato - tutti d'accordo - un anno di merda. È una sintesi complessa e sofisticata che tiene in considerazione vari fattori, ma è anche un concetto semplice che già scrivono sui muri (anno di merda) e sugli striscioni e in rete, anche se è un luogo comune offensivo per le cose buone che pure ci sono state: quando ci verranno in mente faremo degli esempi. Tuttavia «uomo dell'anno», tornando a Casalino, pare un'espressione impegnativa e che scricchiola un po': restituisce un senso di vertice, di acme, di livello, di homo faber che si staglia sopra la massa come una farfalla, immobile a mezz' aria, che guarda dall'alto gli insetti brulicanti. Non è proprio così, anche se gli insetti c'entrano. Casalino, come il verbo grillino auspicava in origine, è parte integrante del terreno vischioso e fangoso ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 3 gennaio 2021) Roccoè l'uomo dell'anno, che è stato - tutti d'accordo - un anno di merda. È una sintesi complessa e sofisticata che tiene in considerazione vari fattori, ma è anche un concetto semplice che già scrivono sui muri (anno di merda) e sugli striscioni e in rete, anche se è un luogo comune offensivo per le cose buone che pure ci sono state: quando ci verranno in mente faremo degli esempi. Tuttavia «uomo dell'anno», tornando a, pare un'espressione impegnativa e che scricchiola un po': restituisce un senso di vertice, di acme, di livello, di homo faber che si staglia sopra la massa come una farfalla, immobile a mezz' aria, che guarda dall'alto gli insetti brulicanti. Non è proprio così, anche se gli insetti c'entrano., come il verbo grillino auspicava in origine, è parte integrante del terreno vischioso e fangoso ...

fvtsQK7bvTo6Viv : RT @1205fiorella: 'Inconsistenza di #Conte' perché la tocca così piano Maestro? - imprudenza di Renzi - dice Lei. In questo deserto dei tar… - nuccia20 : RT @1205fiorella: 'Inconsistenza di #Conte' perché la tocca così piano Maestro? - imprudenza di Renzi - dice Lei. In questo deserto dei tar… - Paroledipaola : RT @1205fiorella: 'Inconsistenza di #Conte' perché la tocca così piano Maestro? - imprudenza di Renzi - dice Lei. In questo deserto dei tar… - willerdino : RT @1205fiorella: 'Inconsistenza di #Conte' perché la tocca così piano Maestro? - imprudenza di Renzi - dice Lei. In questo deserto dei tar… - Laila76913893 : RT @1205fiorella: 'Inconsistenza di #Conte' perché la tocca così piano Maestro? - imprudenza di Renzi - dice Lei. In questo deserto dei tar… -

Ultime Notizie dalla rete : badante dei Permessi legge 104 per chi ha la badante La Legge per Tutti Maria, il vaccino dei record a 106 anni Dopo due Guerre... la Terza è il Covid

Maria Martinelli, 106 anni, è stata vaccinata il 31 dicembre nella Rsa che la cooperativa Aurora Domus gestisce a Pontremoli: una delle poche strutture della Toscana rimaste Covid-free. Molto lucida, ...

Trovato morto militare accusato di violenza sessuale da 2 badanti

CASARSA DELLA DELIZIA - È stato trovato morto stamani, 2 gennaio, nel garage della sua abitazione a Casarsa, Pierluigi D’Alfonso caporal maggiore scelto dei Bersaglieri, di 38 anni. Il militare avrebb ...

Maria Martinelli, 106 anni, è stata vaccinata il 31 dicembre nella Rsa che la cooperativa Aurora Domus gestisce a Pontremoli: una delle poche strutture della Toscana rimaste Covid-free. Molto lucida, ...CASARSA DELLA DELIZIA - È stato trovato morto stamani, 2 gennaio, nel garage della sua abitazione a Casarsa, Pierluigi D’Alfonso caporal maggiore scelto dei Bersaglieri, di 38 anni. Il militare avrebb ...