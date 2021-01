Il 2021 dell’Atalanta inizia dal Sassuolo con un Mattia Caldara in più (Di domenica 3 gennaio 2021) L’Atalanta si lascia alle spalle un 2020 sportivamente fantastico e riparte nel nuovo anno con un impegno decisamente difficile affrontando al Gewiss Stadium il Sassuolo. Il mezzo passo falso di Bologna nel quale la compagine nerazzurra ha letteralmente buttato al vento la vittoria, obbliga i Gasp boys alla necessaria ricerca dei 3 punti nel match odierno, obiettivo da raggiungere per restare attaccati al treno delle prime della classe. Leggi anche A Zingonia Atalanta-Sassuolo, Gasp è carico: “Ripartiamo con la mentalità giusta” Il quarto posto del Sassuolo dista soli 4 punti (26 contro 22) ma non dimentichiamo che il 20 gennaio la Dea dovrà recuperare la gara non disputata a Udine causa impraticabilità del campo. Quindi l’attuale settimo posto potrebbe trasformarsi in un quinto, ed ecco che magicamente la situazione sarebbe ... Leggi su bergamonews (Di domenica 3 gennaio 2021) L’Atalanta si lascia alle spalle un 2020 sportivamente fantastico e riparte nel nuovo anno con un impegno decisamente difficile affrontando al Gewiss Stadium il. Il mezzo passo falso di Bologna nel quale la compagine nerazzurra ha letteralmente buttato al vento la vittoria, obbliga i Gasp boys alla necessaria ricerca dei 3 punti nel match odierno, obiettivo da raggiungere per restare attaccati al treno delle prime della classe. Leggi anche A Zingonia Atalanta-, Gasp è carico: “Ripartiamo con la mentalità giusta” Il quarto posto deldista soli 4 punti (26 contro 22) ma non dimentichiamo che il 20 gennaio la Dea dovrà recuperare la gara non disputata a Udine causa impraticabilità del campo. Quindi l’attuale settimo posto potrebbe trasformarsi in un quinto, ed ecco che magicamente la situazione sarebbe ...

Gasperini: 'Caso Gomez? Non è ingombrante, pensiamo solo a giocare': Il tecnico dell'Atalanta: 'Sassuolo squadra d…

Gasperini: "Gomez? Non è una situazione ingombrante" L'allenatore dell'Atalanta in conferenza: "Siamo pronti al nuo…

Atalanta-Sassuolo, Gasperini: 'Spero che Diallo resti qui': L'allenatore dell'Atalanta, alla vigilia della partita…

Gasperini: 'Si riparte, noi pronti al tour de force' Il tecnico dell'Atalanta: 'Vogliamo fare bene, abbiamo tu…

E' sempre più giallo sul PapuGomez: l'ultimo schiaffo dell'Atalanta

