Icardi | il ‘tradimento’ è servito | per i bookmakers può andare al Milan

Mauro Icardi al Milan per il dopo Ibrahimovic. Quella che sembra solo una voce di mercato potrebbe avere basi ben più solide tanto che persino i bookmaker danno l'affare a quote bassissime.L'ex capitano dell'Inter, attualmente in forza al Paris Saint Germain, potrebbe essere infatti l'obiettivo numero uno dei rossoneri. Molto dipenderà, chiaramente, anche dalle scelte del nuovo allenatore dei francesi Mauricio Pochettino. In ogni caso, che l'affare possa davvero concretizzarsi, lo confermano i dati di agipronews, che danno a 5,00 il ritorno dell'argentino a Milano, sponda rossonera, entro il 30 settembre 2021. Una quota non ancora troppo bassa, ma decisamente "possibile". Dopo appena due anni con la maglia del Psg, per Maurito, potrebbe riaprirsi la porta della Serie A, in una città che già ben conosce.

