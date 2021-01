I Sioux di Standing Rock vaccineranno solo i madrelingua «perché le tradizioni non si estinguano»

Leggi su open.online

(Di domenica 3 gennaio 2021) Vaccinare per preservare una minoranza etnica. Questo è in sostanza il piano messo in piedi dalla tribùche sta dando la priorità a chi parla le sue lingue native per la sua distribuzione del vaccino contro il Coronavirus. I vertici della riserva indiana del Nord e Sud Dakota, negli Usa, hanno raccontato all’Associated Press che la logica alla base della decisione è assicurarsi che «lee le usanze non si». L’obiettivo sarà quindi inoculare il farmaco ai depositari della memoria storica della tribù per salvare i soggetti più anziani, molti dei quali, con la pandemia, sono venuti a mancare. «È qualcosa che dobbiamo trasmettere ai nostri cari: la nostra storia, la nostra cultura, la nostra lingua», ha detto Mike Faith, presidente della tribù di ...