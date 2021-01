Hockey ghiaccio, ICE League 2021: Bolzano si vendica del Dornbirn e si riprende la vetta solitaria (Di domenica 3 gennaio 2021) Seconda vittoria consecutiva per il Bolzano, che nella trentaduesima giornata di ICE Hockey League 2020-2021 batte il Dornbirn per 5-3 e si riprende così la vetta solitaria della classifica. I Foxes salgono infatti a quota 59 punti e staccano il Fehervar, che ha tre lunghezze di ritardo ma ben quattro partite in più. Gli altoatesini approcciano la partita con la voglia di vendicarsi della sconfitta subita in Austria mercoledì e siglano tre reti nel primo periodo grazie a DiPerna (8?, assist di Gazley e Robertson), Miceli (10?, assist di Frigo e DiPerna) e Robertson (20?, assist di Deluca e Giliati). Il secondo end non serve ad aggiornare il tabellino, mentre in avvio del terzo conclusivo Findlay realizza il 4-0 (48?, assist di Deluca e ... Leggi su oasport (Di domenica 3 gennaio 2021) Seconda vittoria consecutiva per il, che nella trentaduesima giornata di ICE2020-batte ilper 5-3 e sicosì ladella classifica. I Foxes salgono infatti a quota 59 punti e staccano il Fehervar, che ha tre lunghezze di ritardo ma ben quattro partite in più. Gli altoatesini approcciano la partita con la voglia dirsi della sconfitta subita in Austria mercoledì e siglano tre reti nel primo periodo grazie a DiPerna (8?, assist di Gazley e Robertson), Miceli (10?, assist di Frigo e DiPerna) e Robertson (20?, assist di Deluca e Giliati). Il secondo end non serve ad aggiornare il tabellino, mentre in avvio del terzo conclusivo Findlay realizza il 4-0 (48?, assist di Deluca e ...

