Harry e Meghan | così la nuova vita negli Usa ha cambiato il secondogenito di Carlo e Diana

Leggi su newscronaca.myblog

(Di domenica 3 gennaio 2021) A un anno dalla ‘Megxit’, la clamorosa uscita di scena dalla famiglia reale britannica del principee diMarkle, è tempo di bilanci. Il trasferimentoStati Uniti è stato una tappa epocale non solo nelladei duchi di Sussex, ma anche nella storia della famiglia reale. Una cosa è certa: il cambiamento radicale ha trasformato anche ladeldi. Per la coppia si è aperto un nuovo capitolo, basato sul desiderio dell’indipendenza economica. Finora, nonostante qualche difficoltà,stanno raggiungendo il loro scopo: sono tante le collaborazioni che vedono impegnata l’ex attrice e il marito, come quelle con la prestigiosa agenziaWalker ...