Guerre dell’acqua | tra Usa e Cina il confronto è anche sul Mekong

Leggi su formiche

(Di domenica 3 gennaio 2021) Quando David Stilwell, assistente del Segretario di Stato statunitense con l’incarico degli affari del Pacifico e dell’Asia dell’Est, ha parlato della nuova iniziativa lanciata dal suo dipartimento per il controllo delle acque del fiumel’ha definita una “minaccia esistenziale”. Ossia secondo gli Stati Uniti la questione idrica attorno al grande fiume asiatico è un elemento di priorità strategica perché si collega alla stabilità di diversi Paesi, e per questo Foggy Bottom ha lanciato il “Dam Monitor” in collaborazione con lo Stimson Center e Eyes on Earth. Il progetto è definito dal dipartimento un passo significativo verso il miglioramento della comprensione delle condizioninegli oltre 800mila chilometri di bacino del, che con i suoi quasi 5mila chilometri è il più lungo fiume ...