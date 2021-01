GUARDIANI DELLA GALASSIA/ Nel film su Italia1 c'è Lee Grinner Pace (oggi 3 gennaio) (Di lunedì 4 gennaio 2021) GUARDIANI DELLA GALASSIA, il film Marvel in onda su Italia 1 alle 21.20 di oggi, domenica 3 gennaio 2021. Nel cast Chris Pratt e Zoe Saldana. Leggi su ilsussidiario (Di lunedì 4 gennaio 2021), ilMarvel in onda su Italia 1 alle 21.20 di, domenica 32021. Nel cast Chris Pratt e Zoe Saldana.

MarcelloLyotard : I Guardiani della Galassia - seandbln : comunquw guardare i guardiani della galassia è stato il mio punto massimo di felicità oggi . - stvleskrow : ripensando al fatto ceh quest’anno uscirà guardiani della galassia vol.3, sono in lacrime questo è il nostro anno s… - _gryffindorteam : Non paragonare la merda al cioccolato per favore. Non hai nemmeno idea del capolavoro che è guardiani della galassi… - kookmyikigai : Quanto amo i guardiani della galassia QUANTO. -