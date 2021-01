Greta Thunberg compie 18 anni: «Sfrutto la fama per il bene del pianeta». E sul Covid: «Ci ha insegnato che dipendiamo dalla scienza» (Di domenica 3 gennaio 2021) «La mia fama non durerà per sempre, per questo sto cercando di usare l’attenzione che ricevo dai media per ottenere tutto quello che è possibile nel più breve tempo possibile». A parlare in occasione del suo 18esimo compleanno è l’attivista svedese Greta Thunberg, il volto più noto nella lotta ai cambiamenti climatici. Già, perché la giovane studentessa che soli tre anni fa scioperava in solitaria dinanzi al Parlamento svedese raccogliendo progressivamente intorno a sé migliaia di attivisti e attiviste a livello mondiale è ora maggiorenne, ma lo spirito è rimasto lo stesso. E anche gli obiettivi. Certo, la pandemia da Coronavirus ha messo un freno alle proteste globali per il clima, ma ha anche «messo in luce un problema più generale, ossia che dipendiamo dalla ... Leggi su open.online (Di domenica 3 gennaio 2021) «La mianon durerà per sempre, per questo sto cercando di usare l’attenzione che ricevo dai media per ottenere tutto quello che è possibile nel più breve tempo possibile». A parlare in occasione del suo 18esimo compleanno è l’attivista svedese, il volto più noto nella lotta ai cambiamenti climatici. Già, perché la giovane studentessa che soli trefa scioperava in solitaria dinanzi al Parlamento svedese raccogliendo progressivamente intorno a sé migliaia di attivisti e attiviste a livello mondiale è ora maggiorenne, ma lo spirito è rimasto lo stesso. E anche gli obiettivi. Certo, la pandemia da Coronavirus ha messo un freno alle proteste globali per il clima, ma ha anche «messo in luce un problema più generale, ossia che...

