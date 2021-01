Greta Thunberg compie 18 anni: "La fama non sarà per sempre, farò tutto il possibile per il pianeta" (Di domenica 3 gennaio 2021) “La mia fama non durerà per sempre, per questo sto cercando di usare l’attenzione che ricevo dai media per ottenere tutto quello che è possibile nel più breve tempo possibile”. A parlare è Greta Thunberg, la giovane attivista ambientalista svedese in un’intervista rilasciata al britannico Sunday Times in occasione del suo 18esimo compleanno. Greta compie gli anni con alle spalle il primato di più giovane nominata per il premio Nobel per la Pace. Per lei anche il titolo di “persona dell’anno” dal Time nel 2019. E ancora: per lei il French Normandy Freedom Prize e il premio Ambassador of Conscience di Amnesty International. In meno di un anno dall’inizio della campagna “Fridays for Future” nel 2018, ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 3 gennaio 2021) “La mianon durerà per, per questo sto cercando di usare l’attenzione che ricevo dai media per ottenerequello che ènel più breve tempo”. A parlare è, la giovane attivista ambientalista svedese in un’intervista rilasciata al britco Sunday Times in occasione del suo 18esimo compleanno.glicon alle spalle il primato di più giovane nominata per il premio Nobel per la Pace. Per lei anche il titolo di “persona dell’anno” dal Time nel 2019. E ancora: per lei il French Normandy Freedom Prize e il premio Ambassador of Conscience di Amnesty International. In meno di un anno dall’inizio della campagna “Fridays for Future” nel 2018, ...

