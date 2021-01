Greta Thunberg compie 18 anni: come regalo vorrebbe più persone che la aiutassero a combattere per il pianeta (Di domenica 3 gennaio 2021) compie 18 anni Greta Thunberg e, fedele alla sua missione, come regalo vorrebbe che aumentassero nel mondo le persone che fanno di più per aiutare il pianeta. Ma confessa che anche dei fari nuovi per la sua bicicletta le farebbero piacere: “in Svezia fa buio molto presto“. Niente vestiti invece, per l’impatto ambientale che hanno L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 3 gennaio 2021)18e, fedele alla sua missione,che aumentassero nel mondo leche fanno di più per aiutare il. Ma confessa che anche dei fari nuovi per la sua bicicletta le farebbero piacere: “in Svezia fa buio molto presto“. Niente vestiti invece, per l’impatto ambientale che hanno L'articolo .

SkyTG24 : Greta Thunberg compie 18 anni, le lotte della giovane attivista per il pianeta. FOTO - RaiNews : La giovane attivista per la salvaguardia del clima e dell'ambiente: 'La lotta senza fine per il pianeta continua'… - HuffPostItalia : Greta Thunberg compie 18 anni: 'La fama non sarà per sempre, farò tutto il possibile per il pianeta' - Notiziedi_it : Il documentario su Greta Thunberg è su Prime Video nel giorno del 18° compleanno dell’attivista svedese - paolamariaconc : RT @Corriere: Greta Thunberg compie 18 anni: «Il mio regalo?Amate l’ambiente» -