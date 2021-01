Gran Bretagna, picco di nuovi casi: quasi 58mila nelle ultime 24 ore (Di domenica 3 gennaio 2021) Per il quinto giorno consecutivo la Gran Bretagna ha superato i 50mila nuovi casi di coronavirus giornalieri. nelle ultime 24 ore i contagi sono stati 57.725, mai così tanti dall’inizio della pandemia, nonostante le forti misure restrittive adottate. L’Inghilterra si conferma l’area più in crisi. Yvonne Doyle, direttrice della Public Health England, ha avvertito la popolazione che “la trasmissione del Covid-19 è molto alta“. Proprio a causa dell’aumento dei contagi, il governo britannico ha deciso che tutte le scuole elementari di Londra, area particolarmente in crisi, resteranno chiuse fino al 18 gennaio. Ma il provvedimento del ministro all’Istruzione, Gavin Williamson, che i detrattori considerano una “imbarazzante conversione a U” rispetto alla decisione precedente di tenere ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 3 gennaio 2021) Per il quinto giorno consecutivo laha superato i 50miladi coronavirus giornalieri.24 ore i contagi sono stati 57.725, mai così tanti dall’inizio della pandemia, nonostante le forti misure restrittive adottate. L’Inghilterra si conferma l’area più in crisi. Yvonne Doyle, direttrice della Public Health England, ha avvertito la popolazione che “la trasmissione del Covid-19 è molto alta“. Proprio a causa dell’aumento dei contagi, il governo britannico ha deciso che tutte le scuole elementari di Londra, area particolarmente in crisi, resteranno chiuse fino al 18 gennaio. Ma il provvedimento del ministro all’Istruzione, Gavin Williamson, che i detrattori considerano una “imbarazzante conversione a U” rispetto alla decisione precedente di tenere ...

Covid: in Gran Bretagna sopra i 50 mila casi, è il quinto giorno consecutivo. Vaccino in ritardo: polemiche in Francia

Variante inglese del covid-19, «Prosegue lo screening sui rientri dalla Gran Bretagna»

“L’attività di screening sulle persone arrivate in Puglia dalla Gran Bretagna va avanti. Al momento sono 15 i casi positivi al Covid all’esame dell’Istituto zooprofilattico sperimentale di Puglia e ...

La rincorsa dei vaccini al coronavirus: ma quanto tempo abbiamo?

Il contagio accelera. Il timore è che sarà difficile creare le scorte, ma il 6 gennaio è previsto il via libera a Moderna. Poi arriveranno Johnson & Johnson e CureVac ...

