Governo | Ruffino Fi | ' Con elezioni sconfitta per Italia'

Roma, 4 gen. (Adnkronos) - "Mi rifiuto di credere che ci siano leader pronti ad andare alle elezioni facendo perdere all'Italia i soldi del Recovery, rallentando la campagna di vaccinazione e lasciando il Paese allo sbando. Andare alle urne in queste condizioni significa delegittimare la politica. Dalle urne non uscirebbe nessun vincitore, ma solo la sconfitta del Paese". Lo afferma Daniela Ruffino, deputata di Forza Italia.

Roma, 4 gen. (Adnkronos) - "Mi rifiuto di credere che ci siano leader pronti ad andare alle elezioni facendo perdere all'Italia i soldi del Recovery, rallentando la campagna di vaccinazione e lasciand ...

Coronavirus: Ruffino (Fi), 'Meno gazebo primula e più dosi'

Roma, 31 dic. (Adnkronos) - "Il governo e il commissario 'a tutto' Domenico Arcuri stanno affrontando la vicenda decisiva dei vaccini con il gioco delle tre carte. Tanto per chiarire: quando si dice c ...

