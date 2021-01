Governo, Meloni raccoglie firme per la mozione di sfiducia (senza Lega e Forza Italia) (Di domenica 3 gennaio 2021) Ieri diceva: “Non farei mai il ministro, ma non ho bisogno di fare il ministro per dare una mano all’Italia”. Oggi chiarisce di che tipo di mano parlava annunciando di aver cominciato una raccolta firme per la mozione di sfiducia al Governo di Giuseppe Conte. “In meno di 24 ore oltre 100mila Italiani hanno firmato la petizione per sostenere la nostra proposta di una mozione di sfiducia a Conte e a questo Governo”, twitta Giorgia Meloni. “Una risposta popolare sorprendente che conferma la voglia degli Italiani di mandare a casa questo Esecutivo che ha dimostrato tutta la sua inadeguatezza nel guidare l’Italia in un momento così difficile”, sottolinea la leader di Fdi. Quello che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 3 gennaio 2021) Ieri diceva: “Non farei mai il ministro, ma non ho bisogno di fare il ministro per dare una mano all’”. Oggi chiarisce di che tipo di mano parlava annunciando di aver cominciato una raccoltaper ladialdi Giuseppe Conte. “In meno di 24 ore oltre 100milani hanno firmato la petizione per sostenere la nostra proposta di unadia Conte e a questo”, twitta Giorgia. “Una risposta popolare sorprendente che conferma la voglia deglini di mandare a casa questo Esecutivo che ha dimostrato tutta la sua inadeguatezza nel guidare l’in un momento così difficile”, sottolinea la leader di Fdi. Quello che ...

