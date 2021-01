Governo, FdI: “Oltre 100mila firme per petizione su sfiducia a Conte” (Di domenica 3 gennaio 2021) ROMA – Superate le 100mila firme on line raccolte da Fratelli d’Italia per sostenere la mozione di sfiducia nei confronti del governo Conte, proposta nei giorni scorsi dal presidente Giorgia Meloni. La raccolta delle firme continua all’indirizzo internet: www.sfiduciamoilgovernoconte.it”. Cosi’ in una nota il responsabile nazionale organizzazione e deputato di Fratelli d’Italia Giovanni Donzelli. MELONI: PETIZIONE FDI SFIDUCIA CONTE, RISPOSTA POPOLARE SORPRENDENTE Leggi su dire (Di domenica 3 gennaio 2021) ROMA – Superate le 100mila firme on line raccolte da Fratelli d’Italia per sostenere la mozione di sfiducia nei confronti del governo Conte, proposta nei giorni scorsi dal presidente Giorgia Meloni. La raccolta delle firme continua all’indirizzo internet: www.sfiduciamoilgovernoconte.it”. Cosi’ in una nota il responsabile nazionale organizzazione e deputato di Fratelli d’Italia Giovanni Donzelli. MELONI: PETIZIONE FDI SFIDUCIA CONTE, RISPOSTA POPOLARE SORPRENDENTE

LegaSalvini : NOVE ITALIANI SUI DIECI NON LO VOGLIONO PIÙ. SONDAGGIO CHOC, ADDIO A CONTE - FratellidItalia : FdI: al via raccolta firme per mozione di sfiducia a governo Conte - Adnkronos : Sfiducia al #governo Conte, Fdi raccoglie oltre 100mila firme - 25Lungimirante : RT @vocedelpatriota: Governo, Meloni: 100Mila firme in meno di 24 ore. Su petizione FdI per mozione sfiducia Conte risposta popolare sorpre… - SeratEnrico : RT @mruspandini: FdI, Meloni rilancia mozione sfiducia: 'Governo totalmente inadeguato a gestire crisi' - Rai News -