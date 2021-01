Governo: Cambiamo, Italia vuole risposte non incertezze (Di domenica 3 gennaio 2021) Roma, 3 gen. (Adnkronos) - "Piano vaccini assente, piano rientro a scuola assente, Recovery plan non pervenuto. L'economia è agonizzante per i continui lockdown che il Governo impone agli Italiani non sapendo affrontare e risolvere nessun tipo di problema ma in compenso una cosa la sanno fare bene, litigare per le poltrone. L'Italia chiede risposte concrete e non continue incertezze”. Lo affermano i deputati di Cambiamo Stefano Benigni, Manuela Gagliardi, Claudio Pedrazzini, Alessandro Sorte e Giorgio Silli. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 3 gennaio 2021) Roma, 3 gen. (Adnkronos) - "Piano vaccini assente, piano rientro a scuola assente, Recovery plan non pervenuto. L'economia è agonizzante per i continui lockdown che ilimpone aglini non sapendo affrontare e risolvere nessun tipo di problema ma in compenso una cosa la sanno fare bene, litigare per le poltrone. L'chiedeconcrete e non continue”. Lo affermano i deputati diStefano Benigni, Manuela Gagliardi, Claudio Pedrazzini, Alessandro Sorte e Giorgio Silli.

