Gli impianti sciistici riaprono il 18 gennaio: Regione soddisfatta (Di domenica 3 gennaio 2021) “Il Governo ha finalmente ascoltato le Regioni e le Province autonome: siamo soddisfatti della decisione del Ministro Speranza”. Lo sostengono in un comunicato congiunto l’assessore allo Sport e giovani della Regione Lombardia Martina Cambiaghi e gli assessori con delega allo sci delle Regioni e Province autonome dell’arco alpino oltre che della Regione Abruzzo. La nota è stata condivisa anche da Fabrizio Ricca, assessore allo Sport della Regione Piemonte; Luigi Giovanni Bertschy, vicepresidente della Regione Autonoma Valle d’Aosta; Federico Caner, assessore al Turismo della Regione Veneto; Daniel Alfreider, vicepresidente della Provincia Autonoma di Bolzano; Roberto Failoni, assessore al Turismo della Provincia Autonoma di Trento; Sergio Bini, assessore al Turismo della Regione ... Leggi su bergamonews (Di domenica 3 gennaio 2021) “Il Governo ha finalmente ascoltato le Regioni e le Province autonome: siamo soddisfatti della decisione del Ministro Speranza”. Lo sostengono in un comunicato congiunto l’assessore allo Sport e giovani dellaLombardia Martina Cambiaghi e gli assessori con delega allo sci delle Regioni e Province autonome dell’arco alpino oltre che dellaAbruzzo. La nota è stata condivisa anche da Fabrizio Ricca, assessore allo Sport dellaPiemonte; Luigi Giovanni Bertschy, vicepresidente dellaAutonoma Valle d’Aosta; Federico Caner, assessore al Turismo dellaVeneto; Daniel Alfreider, vicepresidente della Provincia Autonoma di Bolzano; Roberto Failoni, assessore al Turismo della Provincia Autonoma di Trento; Sergio Bini, assessore al Turismo della...

CORTINA D’AMPEZZO - Nel gennaio 2020, sul Col Druscié, si inaugura la nuova cabinovia di Cortina, che sostituisce il primo tronco della funivia Freccia nel cielo, in funzione dal ...

L’assessore allo Sport e giovani della Regione Lombardia Martina Cambiaghi: “Il Governo ha finalmente ascoltato le Regioni e le Province autonome” ...

