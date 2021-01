Giura un Congresso che ribolle | tra la Georgia e la faida trumpiana

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 3 gennaio 2021) Se la forma è almeno in parte sostanza, l’insediamento di oggi del 117esimodegli Stati Uniti d’America la dice lunga sulle nubi che accompagnano l’alba dell’era Biden. Nel Paese dove la pandemia continua a mietere vittime, al punto che a Los Angeles mancano le bare per seppellire i morti, ilmento dei nuovi eletti e il voto per la rielezione della speaker della Camera Nancy Pelosi si svolge senza la consueta pompa cerimoniale: i parlamentari compaiono solo per ilmento, senza ospiti, e per il voto. Negli ultimi mesi oltre 50 membri sono risultati positivi e un giovane deputato è morto. Il nuovo Parlamento comprende oltre 60 neodeputati, compresi i 14 repubblicani che hanno sottratto i seggi agli avversari, anche se la Camera continuerà ad avere una maggioranza dem. Il controllo del Senato, invece, dipenderà dai ...