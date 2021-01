Giulia Salemi riceve il sostegno della rete dopo il gesto di Salvo Veneziano: #IoStoConGiulia vola in tendenza (Di domenica 3 gennaio 2021) dopo il post di Salvo Veneziano contro Giulia Salemi (che ha ricevuto il “benestare” del padre di Pierpaolo Pretelli che ha cliccato “like”), gli amici di Twitter hanno lanciato l’hashtag: #IoStoConGiulia, per difendere l’attuale concorrente del Grande Fratello Vip dalle accuse, le offese e gli insulti da parte della rete. Giulia Salemi riceve il sostegno... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di domenica 3 gennaio 2021)il post dicontro(che ha ricevuto il “benestare” del padre di Pierpaolo Plli che ha cliccato “like”), gli amici di Twitter hanno lanciato l’hashtag: #IoStoCon, per difendere l’attuale concorrente del Grande Fratello Vip dalle accuse, le offese e gli insulti da parteil... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Giulia Salemi riceve il sostegno della rete dopo il gesto di Salvo Veneziano: #IoStoConGiulia vola in tendenza su Twitter, ecco che succede.

