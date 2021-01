Giugliano | terrore al Burger King | malviventi armati rubano l’incasso

(Di domenica 3 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoin Campania (Na) – Un colpo grosso quello messo a segno da dueche, nella serata di sabato 2 gennaio, intorno alle 21.30, hanno fatto irruzione neldi. I due, arrivati al fast food a bordo di uno scooter, con il volto travisato dal casco eddi pistola, hanno intimato ai dipendenti di consegnaregiornaliero, del valore complessivo di circa 4mila euro, per poi fuggire via e facendo perdere le loro tracce. Le forze dell’ordine hanno immediatamente avviato le indagini, visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza del locale e quelle poste in strada. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

