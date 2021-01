Giovanna Ralli piange a Domenica In/ "Mai spento le candeline, la mia prima volta!" (Di domenica 3 gennaio 2021) Giovanna Ralli ospite a Domenica in: con l’amica Mara Venier, l’attrice ripercorre la sua carriera e festeggia per la prima volta il suo compleanno Leggi su ilsussidiario (Di domenica 3 gennaio 2021)ospite ain: con l’amica Mara Venier, l’attrice ripercorre la sua carriera e festeggia per lavolta il suo compleanno

Gabri0344 : RT @effetronky: il fascino, la bellezza, l'eleganza e la classe di una grande protagonista del nostro Cinema, Gìovanna Ralli Buon complean… - MraSorrentino : RT @effetronky: il fascino, la bellezza, l'eleganza e la classe di una grande protagonista del nostro Cinema, Gìovanna Ralli Buon complean… - MorgDM : Voglio invecchiare come Giovanna Ralli, ma cosa dico, non sono mai stata così bella nemmeno nei miei sogni ??#domenicain - marymorrovid : @severusmagiustu È Giovanna ralli - Rosablu2021 : RT @arcadiaMMXV: Signori, giù il cappello per questa meravigliosa Signora!! Giovanna Ralli, meravigliosa, che classe, stupenda! #domenicain -