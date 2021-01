Giovanna Ralli compie 86 anni ma non ha mai avuto una torta e le candeline

Leggi su ultimenotizieflash

(Di domenica 3 gennaio 2021) Meravigliosada giovanissima ma ancora oggi che a 86si commuove per la sua primadi compleanno (foto). Il 2 gennaioha compiuto glima non ha festeggiato, non l’ha mai fatto, non ha mai spento le, la sua vita non è stata semplice, non sempre felice, come invece si potrebbe immaginare. E’ una delle attrici italiane più famose, neglicinquanta e sessanta la sua carriera era già esplosa. Una famiglia che l’ha amata tanto ma non c’era spazio, non c’era tempo per i comple, per festeggiare. A Domenica Inracconta che da bambina c’era la guerra, che presto ha iniziato a lavorare e pur felice del suo mondo l’ha fatto sempre. Gli auguri ...