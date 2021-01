Giovanna Ralli compie 86 anni: la sorpresa di Mara Venier a Domenica In (Di domenica 3 gennaio 2021) Nella giornata di ieri ha compiuto 86 anni, un traguardo di vita importantissimo. Oggi Giovanna Ralli riceve una sorpresa speciale nello studio di Domenica In. Tanta commozione per l’attrice quando Mara Venier le porta una torta di compleanno per festeggiare insieme. 86 anni di Giovanna Ralli Tanti auguri a Giovanna Ralli, icona del cinema italiano e attrice di grande successo: ieri, infatti, ha spento la bellezza di 86 candeline. Tantissimi i registi dai quali è stata diretta, da Mario Monicelli ad Ettore Scola. Nel corso della sua carriera ha inanellato una serie di successi che l’hanno portata a raggiungere traguardi importantissimi, grazie soprattutto al suo talento e alla ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 3 gennaio 2021) Nella giornata di ieri ha compiuto 86, un traguardo di vita importantissimo. Oggiriceve unaspeciale nello studio diIn. Tanta commozione per l’attrice quandole porta una torta di compleanno per festeggiare insieme. 86diTanti auguri a, icona del cinema italiano e attrice di grande successo: ieri, infatti, ha spento la bellezza di 86 candeline. Tantissimi i registi dai quali è stata diretta, da Mario Monicelli ad Ettore Scola. Nel corso della sua carriera ha inanellato una serie di successi che l’hanno portata a raggiungere traguardi importantissimi, grazie soprattutto al suo talento e alla ...

