Giorgio Tavecchio, l'italiano del football americano entra in un film

«Se vuoi giocare quest'anno puoi farlo in un film». La proposta è arrivata così a Giorgio Tavecchio e lui l'ha colta. Il 30enne italiano che gioca a football nel campionato americano è il kicker, praticamente il calciatore del football americano, in Safety – Sempre al tuo fianco di Reginald Hudlin, film arrivato a dicembre sulla piattaforma Disney+. «Dallo sport al cinema praticamente giocando davvero una partita».

Matteo_NFL : @FedericoMosconi Si però era 'Meglio' vederci Tavecchio perchè ok Goo lo stò vedendo anch'io che al momento è 1dei… - KZPRime : Giorgio Tavecchio is still available @Browns -

Il 30enne italiano che gioca nel campionato americano di football americano è il kicker in una pellicola sulla piattaforma Disney+. «Dallo sport al cinema praticamente giocando davvero una partita» ...

