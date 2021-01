Giorgia Meloni vuole imitare (quel che era) il Movimento 5 Stelle (Di domenica 3 gennaio 2021) La democrazia partecipativa attraverso l’agorà del web è stato il sogno interrotto per tantissimi sostenitori (molti dei quali sono diventati ex, per via degli eventi storici) del Movimento 5 Stelle. Poi c’è stato il brusco risveglio e le braccia di Morfeo si sono intorpidite guardando quel che è successo. Ma adesso, all’alba del nuovo anno, Giorgia Meloni prova a imitare i pentastellati lanciando una pagina sul sito ufficiale di Fratelli d’Italia per chiedere agli italiani una firma. La motivazione? «Sfiduciamo il governo Conte». LEGGI ANCHE > Giorgia Meloni sull’omofobia è così confusa da colpirsi da sola «Firma anche tu in sostegno alla sfiducia al Governo Conte. Aiuta Giorgia Meloni a mandare il Governo PD e ... Leggi su giornalettismo (Di domenica 3 gennaio 2021) La democrazia partecipativa attraverso l’agorà del web è stato il sogno interrotto per tantissimi sostenitori (molti dei quali sono diventati ex, per via degli eventi storici) del. Poi c’è stato il brusco risveglio e le braccia di Morfeo si sono intorpidite guardandoche è successo. Ma adesso, all’alba del nuovo anno,prova ai pentastellati lanciando una pagina sul sito ufficiale di Fratelli d’Italia per chiedere agli italiani una firma. La motivazione? «Sfiduciamo il governo Conte». LEGGI ANCHE >sull’omofobia è così confusa da colpirsi da sola «Firma anche tu in sostegno alla sfiducia al Governo Conte. Aiutaa mandare il Governo PD e ...

