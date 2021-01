Gioele e Viviana Parisi | il marito lancia una petizione per non far chiudere il caso

(Di domenica 3 gennaio 2021) La famiglia dinon si arrende: ildella dj chiede aiuto con unaonline per dire no all’archiviazione dell’indagine comedi omicidio-suicidio. Non… L'articolo proviene da Meteoweek.com.

Italia_Notizie : Gioele e Viviana Parisi, il marito chiede aiuto con una petizione online - giornalettismo : Daniele Mondello ha lanciato una petizione online che, in meno di 24 ore, ha ottenuto già 3mila firme. Chiede che… - Corriere : Gioele e Viviana Parisi, il marito chiede aiuto con una petizione online: «Cerco verità» - LiveSicilia : La petizione di Daniele: non archiviare su Viviana e Gioele - Caterin96937905 : Viviana Parisi & Gioele Mondello - La storia integrale - parte 3/3 dal b... -

La famiglia di Gioele e Viviana Parisi non si arrende, e chiede aiuto con una petizione online per dire no all’archiviazione del caso.Quasi 3mila firme in meno di 24 ore. Questo il risultato parziale della petizione Viviana e Gioele nata sui social per chiedere che le indagini sulla morte della donna e del suo figlioletto non venga ...