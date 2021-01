Giampaolo: «Non mi sento ancora al sicuro, ma non ho mai respirato sfiducia da parte del club» (Di domenica 3 gennaio 2021) Marco Giampaolo, tecnico del Toro, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro il Parma. Queste le sue parole Marco Giampaolo, tecnico del Toro, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro il Parma. Le sue parole VITTORIA – «Quello delle rimonte, le prime che abbiamo subito, sono diverse rispetto all’ultima contro il Napoli. Le altre avevano come matrice un cedimento di squadra come se l’obiettivo non fosse comune. A Napoli e contro il Bologna è stato diverso. La squadra ha superato questa difficoltà che nasceva da qualcosa che stiamo cercando di mettere a posto. La gestione del vantaggio potevamo farla meglio, abbiamo chiuso la partita nei minuti finali». IZZO – «Io non ho mai messo in discussione le qualità dei singoli giocatori. Per quanto riguarda le prestazioni bene, la squadra è attaccata e si impegna. Izzo ha ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 3 gennaio 2021) Marco, tecnico del Toro, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro il Parma. Queste le sue parole Marco, tecnico del Toro, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro il Parma. Le sue parole VITTORIA – «Quello delle rimonte, le prime che abbiamo subito, sono diverse rispetto all’ultima contro il Napoli. Le altre avevano come matrice un cedimento di squadra come se l’obiettivo non fosse comune. A Napoli e contro il Bologna è stato diverso. La squadra ha superato questa difficoltà che nasceva da qualcosa che stiamo cercando di mettere a posto. La gestione del vantaggio potevamo farla meglio, abbiamo chiuso la partita nei minuti finali». IZZO – «Io non ho mai messo in discussione le qualità dei singoli giocatori. Per quanto riguarda le prestazioni bene, la squadra è attaccata e si impegna. Izzo ha ...

