Già raccolti il fondi per ricomprare il motorino al rider (Di lunedì 4 gennaio 2021) Questa notte il video di una rapina ad un rider ha fatto il giro del web. Le immagini sconcertanti di un branco che aggredisce il povero lavoratore hanno scosso mezza Italia. I fatti (come abbiamo raccontato in un precedente articolo) sono accaduti a Napoli nel quartiere di Poggioreale. La raccolta fondi Poche ore dopo la L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Virgola1973 : @Stefanialove_of @NotizieFrance Raccolti già più di 10.000 euro in due ore!! - EVDeMat : questo video è stato per me la conferma di conoscenze già maturate ma non così ben supportate da dati scientificame… - concetta1915 : RT @Maria15112786: @milkoscaglione @concetta1915 Hanno fatto una raccolta fondi per aiutarlo. È un uomo di 52 che mantiene due figli. Già r… - Maria15112786 : @MilkoSichinolfi Hanno fatto una raccolta fondi per aiutarlo. È un uomo di 52 che mantiene due figli. Già raccolti… - Maria15112786 : @milkoscaglione @concetta1915 Hanno fatto una raccolta fondi per aiutarlo. È un uomo di 52 che mantiene due figli.… -

