Gf Vip, televoto truccato in favore di Dayane Mello? Fan furiosi: «Sostenuta da un profilo brasiliano da 17milioni di follower» (Di domenica 3 gennaio 2021) Gf Vip, televoto truccato in favore di Dayane Mello? Fan furiosi: «Sostenuta da un profilo da 17milioni di follower». Da tempo, la polemica su presunte irregolarità sul televoto del Grande Fratello Vip, che secondo molti fan sarebbe influenzato dai cosiddetti “brasiliani” che sostengono la Mello. Alfonso Signorini aveva risposto alle polemiche dicendo che se è vietato televotare dall’estero via sms, diverso è il discorso per i voti sul web. In quel caso, non ci sarebbero limiti. Ora, però ci sono delle novità. Un profilo brasiliano da 17milioni di follower ha annunciato che sosterrà la modella. A darne notizia, Trash ... Leggi su newscronaca.myblog (Di domenica 3 gennaio 2021) Gf Vip,indi? Fan: «da undadi». Da tempo, la polemica su presunte irregolarità suldel Grande Fratello Vip, che secondo molti fan sarebbe influenzato dai cosiddetti “brasiliani” che sostengono la. Alfonso Signorini aveva risposto alle polemiche dicendo che se è vietato televotare dall’estero via sms, diverso è il discorso per i voti sul web. In quel caso, non ci sarebbero limiti. Ora, però ci sono delle novità. Undadiha annunciato che sosterrà la modella. A darne notizia, Trash ...

LaStampa : Un portale brasiliano, che conta quasi 17 milioni di seguaci, pubblica un post in favore di Dayane Mello. E su Twit… - lanabarrosss : Gf Vip, televoto truccato in favore di Dayane Mello? Fan furiosi: «Sostenuta da un profilo brasiliano da 17milioni… - IurlaroC : Grande Fratello Vip, il caso Dayane Mello esplode: voto truccato? 'Grassa, trans. E quello è gay': insulti terrific… - Italia_Notizie : Grande Fratello Vip, televoto truccato per Dayane Mello? I social insorgono. La sorella di Zorzi: “Minacce dai fan… - GfvipB : Gf Vip, televoto truccato in favore di Dayane Mello? Fan furiosi: «Sostenuta da un profilo brasiliano da 17milioni… -