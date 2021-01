GF Vip, Filippo Nardi rivela: “Maria Teresa Ruta ha detto una bugia perché…” (Di domenica 3 gennaio 2021) Filippo Nardi è tornato nuovamente a parlare della sua esperienza al Grande Fratello Vip. La sua permanenza nella casa più spiata d’Italia è stata molto breve e l’ex gieffino è stato squalificato dopo solo qualche giorno. Il motivo? L’ex concorrente avrebbe rivolto delle frasi poco carine nei confronti di Maria Teresa Ruta. Eppure, a qualche … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di domenica 3 gennaio 2021)è tornato nuovamente a parlare della sua esperienza al Grande Fratello Vip. La sua permanenza nella casa più spiata d’Italia è stata molto breve e l’ex gieffino è stato squalificato dopo solo qualche giorno. Il motivo? L’ex concorrente avrebbe rivolto delle frasi poco carine nei confronti di. Eppure, a qualche … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

