GF Vip | crisi isterica per Maria Teresa Ruta che si accascia a terra | “No | è morto…”

Leggi su kontrokultura

(Di domenica 3 gennaio 2021) Alfonso Signorini informa i vip delle ultime morti illustri In vent’anni di messa in onda del Grande Fratello non era mai accaduto che il reality show facesse compagnia ai telespettatori di Canale 5 in occasione della vigilia di Capodanno. Per l’occasione, il padrone di casa Alfonso Signorini ha voluto informare gli inquilini della casa più spiata d’Italia dei numerosi lutti illustri che hanno segnato gli ultimi mesi del 2020. Il direttore del settimanale Chi lo ha fatto mostrando loro una clip con “chi ci ha lasciato nel 2020?. Tutti i vipponi, essendo chiusi nell’appartamento di Cinecittà, non hanno infatti nessun contatto con il mondo esterno, di conseguenza non sanno nulla delle notizie di cronaca. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa è accaduto nell’appartamento più spiato d’Italia. La gieffina sconvolta per la morte di Paolo Rossi In occasione della puntata del Grande ...