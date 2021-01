‘Gf Vip 5’, Salvo Veneziano fa delle insinuazioni su Giulia Salemi e il like del papà di Pierpaolo Pretelli incendia il web (Di domenica 3 gennaio 2021) Negli ultimi giorni tutte le attenzioni sia all’interno della Casa del Grande Fratello Vip 5 sia all’esterno sono per l’appena nata liaison tra i due concorrenti del reality Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi: i due hanno ormai superato i rispettivi dubbi iniziali e ora sembrano essere pronti a lasciarsi andare e viversi appieno questo nascente sentimento. Non tutti, però, sembrano credere alla veridicità di questa storia e tra i tanti anche l’ex gieffino Salvo Veneziano ha pubblicato sul suo profilo Instagram un video della partecipazione in qualità di guest star di Giulia al programma di MTV Supershore, nel quale la Salemi aveva avuto un flirt con uno dei concorrenti, Abraham Garcia. L’intento dell’ex concorrente, quindi, è stato quello di ... Leggi su isaechia (Di domenica 3 gennaio 2021) Negli ultimi giorni tutte le attenzioni sia all’interno della Casa del Grande Fratello Vip 5 sia all’esterno sono per l’appena nata liaison tra i due concorrenti del reality: i due hanno ormai superato i rispettivi dubbi iniziali e ora sembrano essere pronti a lasciarsi andare e viversi appieno questo nascente sentimento. Non tutti, però, sembrano credere alla veridicità di questa storia e tra i tanti anche l’ex gieffinoha pubblicato sul suo profilo Instagram un video della partecipazione in qualità di guest star dial programma di MTV Supershore, nel quale laaveva avuto un flirt con uno dei concorrenti, Abraham Garcia. L’intento dell’ex concorrente, quindi, è stato quello di ...

artistaxcaso : RT @Novella_2000: I fan di Tommaso abbandonano l'hashtag #GFVip e creano #TZVip (che in poche ore finisce in trend topic): ecco cosa sta su… - tommasomybae : RT @Novella_2000: I fan di Tommaso abbandonano l'hashtag #GFVip e creano #TZVip (che in poche ore finisce in trend topic): ecco cosa sta su… - alebezza : @siceid Conte è in nomination contro Draghi. Lo ha detto Casalino direttamente dal GF Vip. - _DarkSableye_ : Finalmente hanno cambiato l'inutile regia 3 'GF VIP PARTY' con qualcosa di più mainstream sul Twitter. #gfvip - ellejfray : RT @salutiebaci1: Il GF VIP è un gioco, già trovo assurdo tutto questo accanimento in generale... Ma che nel 2021 venga ancora strumentaliz… -