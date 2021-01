Gerwyn Price vince il Mondiale di freccette! Primo trionfo e montepremi da brividi | sconfitto Gary Anderson

Leggi su oasport

(Di domenica 3 gennaio 2021)ha vinto ildi freccette 2021. Il gallese halo scozzeseper 7-3 nella finale andata in scena all’Alexandra Palace di Londra. Dopo due settimane molto serrate, la rassegna iridata riservata ai darts è giunta alla sua conclusione, spostandosi di un paio di giorni rispetto all’ormai tradizionale collocazione di Capodanno per il match che assegna il titolo. Il 35enne nativo di Cardiff, ex giocatore di rugby union e rugby league, ha avuto la meglio in una contesa vibrante contro un grande veterano di questo sport, oggi costretto ad arrendersi a 50 anni appena compiuti. Il ribattezzato “The Iceman” ha conquistato ildella carriera, dopo un superlativo 2020 in cui ha portato a casa il World Grand ...