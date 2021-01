Gasperini: “Grande prova, stiamo ritrovando equilibrio. Diallo? Spero di trattenerlo” (Di domenica 3 gennaio 2021) Intervistato da Sky Sport, Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, è tornato sulla roboante vittoria dei suoi sul Sassuolo. Queste le sue parole: “Abbiamo fatto una bella striscia. In campionato, il mese di novembre non era stato bellissimo. Abbiamo fiducia, ritmo, intensità. Abbiamo fatto una Grande gara contro un’ottima squadra. Sassuolo? Forse siamo la loro bestia nera. Le partite non sono mai scontate. Nei primi 6-7 minuti sono stati pericolosi, poi noi abbiamo fatto molto bene concedendo poco. Ho visto delle cose importanti, un pressing molto buono”. Bene anche in difesa: “Bisogna trovare delle soluzioni, non sempre sono le più facili. Questa squadra a volte può perdere un po’ di talento ma siamo una squadra tosta e difficile da superare. Negli anni abbiamo sempre avuto degli equilibri. In alcuni momenti della stagione potevamo cambiare delle ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 3 gennaio 2021) Intervistato da Sky Sport, Gian Piero, tecnico dell’Atalanta, è tornato sulla roboante vittoria dei suoi sul Sassuolo. Queste le sue parole: “Abbiamo fatto una bella striscia. In campionato, il mese di novembre non era stato bellissimo. Abbiamo fiducia, ritmo, intensità. Abbiamo fatto unagara contro un’ottima squadra. Sassuolo? Forse siamo la loro bestia nera. Le partite non sono mai scontate. Nei primi 6-7 minuti sono stati pericolosi, poi noi abbiamo fatto molto bene concedendo poco. Ho visto delle cose importanti, un pressing molto buono”. Bene anche in difesa: “Bisogna trovare delle soluzioni, non sempre sono le più facili. Questa squadra a volte può perdere un po’ di talento ma siamo una squadra tosta e difficile da superare. Negli anni abbiamo sempre avuto degli equilibri. In alcuni momenti della stagione potevamo cambiare delle ...

tuttoatalanta : Gasperini a Sky: 'Grande prestazione: siamo una squadra tosta e difficile da superare' - sportli26181512 : LIVE Atalanta-Sassuolo 0-0: subito occasione per Muldur, grande uscita di Gollini!: LIVE Atalanta-Sassuolo 0-0: sub… - GIANFRANCO_bw72 : @mondisommersi1 Si..... Senza dubbio Si otterrebbero 2 cise La prima arriverebbe un grande giocatore La seconda, il… - fralsi : @PaPaganini Bellissimo, lo scambio bernardeschi papu è un tuo capolavoro. Grande! Con pogba grande juve. Sono convi… - Jspeed93 : @GoalItalia Classico caso di AUT AUT Perdono un grande giocatore (e secondo me anche un grande uomo) per tenere un… -

Ultime Notizie dalla rete : Gasperini Grande Gasperini: “Grande prova, stiamo ritrovando equilibrio. Diallo? Spero di trattenerlo” alfredopedulla.com Gasperini: “Gomez? Vietato dire cose ingiuste, c’era quando facevamo bene. E Diallo…”

La squadra è in grande crescita. C’era anche il Papu di mezzo quando i risultati li abbiamo fatti, non voglio che si dica che prima andavamo male perché c’era Gomez e ora andiamo bene senza di lui… no ...

Sassuolo, De Zerbi: “Con l’Atalanta abbiamo pagato il gap fisico, identità confermata”

Il tecnico De Zerbi ha commentato al termine di Atalanta-Sassuolo la sconfitta dei neroverdi: sarebbe colpa della fisicità degli avversari.

La squadra è in grande crescita. C’era anche il Papu di mezzo quando i risultati li abbiamo fatti, non voglio che si dica che prima andavamo male perché c’era Gomez e ora andiamo bene senza di lui… no ...Il tecnico De Zerbi ha commentato al termine di Atalanta-Sassuolo la sconfitta dei neroverdi: sarebbe colpa della fisicità degli avversari.