Gallera: "Vaccinazioni anti Covid, da lunedì diecimila al giorno" (Di domenica 3 gennaio 2021) In Lombardia "partirà lunedì 4 gennaio, secondo la programmazione originaria della Direzione Generale Welfare, la vaccinazione del personale delle Asst, Irccs , Spedalità privata e Rsa. Si prevede una capacità di somministrazione iniziale fino a un massimo di 10.000 dosi al giorno, che potrà essere successivamente incrementata fino a 15.000". Lo comunica l'assessore regionale al Welfare Giulio Gallera in merito all'avvio della campagna vaccinale antiCovid sul territorio lombardo. "Questi numeri – sottolinea l'assessore – saranno in grado di rispondere al fabbisogno di coprire la popolazione sanitaria delle strutture con l'obiettivo di raggiungere il requisito di "Covid free", rispettando la scadenza fissata per tutte le regioni, entro la fine del mese di febbraio, con la dose di ...

