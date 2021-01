Gallera se la prende con le regioni che “hanno fatto la corsa” per vaccinare contro il Coronavirus

Leggi su nextquotidiano

(Di domenica 3 gennaio 2021) La Lombardia è fanalino di coda nella classifica dellechepiù vaccini. Secondo la spiegazione fornita dall’assessore al Welfarein realtà la campagna vaccinale inizierà il 4 gennaio, perché il personale sanitario durante le festività natalizie ha usufruito di ferie bloccate per l’emergenza COVID. Ma come sempreci mette del suo e in un’intervista alla Stampa se lacon le altre, che secondo luicorso, come se non fosse un’urgenzaal più presto tutti, per dimostrare di essere più brave delle altre. «Agghiacciante una simile classifica. Per non parlare di quellechelaper ...