Gallera a fine corsa? Una nota della Lega lo scarica per le parole sui ritardi nelle vaccinazioni

Leggi su open.online

(Di domenica 3 gennaio 2021) «Abbiamo medici e infermieri che hanno 50 giorni di ferie arretrate. Non li faccio rientrare in servizio per un vaccino nei giorni di festa». L’assessore al WelfareLombardia Giulioaveva commentato così le critiche arrivate alla Regione per la gestione delle prime fasi del piano vaccini.da cui la, secondo fonti riportate dall’agenzia stampa Ansa, avrebbe subito preso le distanze: «Le dichiarazioni dell’assessorenon sono state condivise e non rappresentano il pensiero del governoLombardia. Non possono comunque essere strumentalizzate dal governo Conte per accusare la Lombardia dinella campagna vaccinale».ultime 24 ore i nuovi casi di Covid in Lombardia sono arrivati a 1.709, con circa 13 ...