Futuro del governo in bilico: già scelto il nuovo esecutivo? (Di domenica 3 gennaio 2021) Le sorti del governo centrale sono appese ad un filo ed ecco che si studiano già le prossime mosse alla ricerca del nuovo esecutivo. governo (web source)Il Futuro del governo centrale è più incerto che mai. La possibilità che insieme al nuovo anno ci sia anche un esecutivo diverso non è per nulla da escludere. Ecco quindi che i prossimi giorni saranno di conseguenza decisivi. L’Epifania potrebbe essere una data cruciale, con l’ipotesi forte di un governo che possa vedere un rimpasto. Leggi qui —> Vedove da Covid: “Palloncini bianchi per i nostri mariti” Leggi qui —> Effetto Covid: nel 2021 ci saranno 300.000 imprese in meno Si profilano settimane difficili da gestire, soprattutto perché sarà fondamentale il ruolo ... Leggi su kronic (Di domenica 3 gennaio 2021) Le sorti delcentrale sono appese ad un filo ed ecco che si studiano già le prossime mosse alla ricerca del(web source)Ildelcentrale è più incerto che mai. La possibilità che insieme alanno ci sia anche undiverso non è per nulla da escludere. Ecco quindi che i prossimi giorni saranno di conseguenza decisivi. L’Epifania potrebbe essere una data cruciale, con l’ipotesi forte di unche possa vedere un rimpasto. Leggi qui —> Vedove da Covid: “Palloncini bianchi per i nostri mariti” Leggi qui —> Effetto Covid: nel 2021 ci saranno 300.000 imprese in meno Si profilano settimane difficili da gestire, soprattutto perché sarà fondamentale il ruolo ...

Pierpaolo Marino parla del futuro di De Paul in chiave calciomercato: il giocatore non si muoverà a gennaio e rimarrà all'Udinese ...

Le nostalgie pubbliche che costano almeno 12 miliardi

Da Alitalia alla Diesel, dal sistema di pagamenti Sia alle acciaierie di Taranto, passando dalla Popolare di Bari, fino alle cartiere Burgo. Alla fine il conto sarà più alto perché per ora non include ...

